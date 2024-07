Piazza Costa resta aperta alle auto: "Salvaguardate le attività economiche"

Tutti d’accordo, nessuna pausa estiva per i lavori di piazza Costa che, nonostante i mezzi di cantiere (betoniere e bobcat), rimarrà aperta alle auto anche durante il secondo step degli interventi: già transennata la nuova area di scavo, il rettangolo davanti al mercato del pesce, lato via Montevecchio. Quella dei parcheggi è stata una delle specifiche richieste degli operatori di piazza Costa, avanzata non solo a loro vantaggio ma di tutto il centro storico. Quattro gli ambulanti che dovranno essere spostati, per tutti la soluzione dovrebbe essere piazza Avveduti. Da fine settimana, inoltre, l’area della piazza che interessa il ristorante ’Il Bello e la Bestia’ e la pizzeria ’Mc Kenzie’, sarà di nuovo accessibile seppure priva di pavimentazione (per quella si dovrà aspettare dopo la metà di settembre): potrà essere attraversata dai pedoni, le attività potranno sistemare sedie e tavoli e gli ambulanti le loro bancarelle. L’ingresso sarà invece interdetto ad auto e furgoni.

Così è stato deciso al termine del sopralluogo di ieri mattina al quale hanno partecipato il sindaco Luca Serfilippi, l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari, gli operatori commerciali e i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti. Gli operatori sono pronti a sopportare il caos creato dal cantiere, con polvere, rumore e, a rotazione, spostamento delle bancarelle, nella speranza che l’intervento si concluda presto. Sulla durata dei lavori, però, nessuno dell’amministrazione si è potuto sbilanciare, in quanto legata agli eventuali ritrovamenti archeologici e ai tempi di verifica e studio che si riserverà la Soprintendenza. "Credo – commenta la presidente di Confcommercio Fano, Barbara Marcolini – che sia stata individuata la soluzione migliore per creare il minore disagio possibile a chi deve lavorare, permettendo a tutti di portare avanti la propria attività e scongiurando possibili chiusure". Aggiunge Stefano Mirisola, responsabile sindacale di Confesercenti: "Gli operatori hanno apprezzato sia il precedete incontro con la giunta Serfilippi, sia il sopralluogo sul posto: insieme si trova sempre la soluzione". Confcommercio e Confesercenti approvano lo sforzo di mantenere, quando non c’è mercato, almeno una parte dei posti auto di piazza Costa, "a vantaggio non solo delle attività direttamente interessate ma anche di quelle del resto del centro storico, in particolare di corso Matteotti".

Anna Marchetti