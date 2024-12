Più vicino il collegio universitario al Santarcangelo

Sono 3,7milioni i fondi destinati al futuro collegio universitario di Fano dal Ministero dell’Università e della Ricerca: 40 posti letto da realizzare attraverso l’Erdis (Ente regionale per il diritto alla studio) nell’ex casa di risposo del Sant’Arcangelo, lato via Lanci. "Si tratta – fanno sapere dal Comune – di un progetto ambizioso che permetterebbe alla città, già sede delle facoltà di Biotecnologie e di Economia e Commercio dell’Università di Urbino, di consolidare il suo ruolo di polo universitario. Al momento la proposta progettuale non è stata definita e i ritardi accumulati rischiano di compromettere l’accesso alle risorse". "E’ il momento di agire – sottolinea il sindaco Luca Serfilippi –. Dobbiamo colmare i vuoti e superare i ritardi per completare il percorso, così da non perdere questa opportunità unica. Un collegio universitario al Sant’Arcangelo non sarebbe solo un servizio per gli studenti ma anche un simbolo del nostro impegno per i giovani".

"Le risorse per Fano – fa sapere l’assessore regionale Stefano Aguzzi – fanno parte del finanziamento di 22 milioni stanziati dal Ministero dell’Università e Ricerca, guidato dal ministro Anna Maria Bernini di Forza Italia, per potenziare gli studentati delle Marche. Il progetto di Fano è particolarmente importante per me, in quanto è un’idea che avevamo già avviato quando ricoprivo il ruolo di sindaco. All’epoca, purtroppo, non c’erano i fondi per realizzarlo, ma oggi, grazie a questi finanziamenti, possiamo portarlo a termine. Le risorse ministeriali sono un’opportunità per l’intera provincia dato che sono stati previsti 3,9 milioni per l’ex Albergo Montefeltro a Urbino (per 105 posti) e 4 per l’ex albergo Piero della Francesca a Urbino (per 129 posti letto)". Il collegio fanese sarebbe realizzato a pochi passi dalla sede universitaria del San Michele.

Anna Marchetti