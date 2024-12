Polizia locale salva ultranovantenne sola: trasportata al pronto soccorso

Salvata dalla Polizia locale una ultranovantenne sola che non rispondeva al telefono: l’hanno trovata stesa a terra nella sua abitazione e, seppure non in gravi condizioni, è stata trasportata al pronto soccorso del Santa Croce. Preziosa la collaborazione di Polizia locale, vigili del fuoco e 118.

L’episodio è accaduto qualche sera fa, intorno alle 22, nella zona mare. A dare l’allarme la figlia della signora da Bologna che non riusciva a mettersi in contatto telefonico con la madre. La pattuglia della Polizia locale in servizio è intervenuta subito per verificare lo stato di salute dell’anziana signora.

Gli agenti hanno suonato ripetutamente il campanello di casa senza avere risposta. Con l’aiuto di un vicino gli agenti sono riusciti a raggiungere il portoncino di ingresso, ma anche lì hanno suonato e bussato ripetutamente senza ricevere alcuna risposta. A quel punto la pattuglia ha deciso di chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per entrare in casa e del 118 ritenendo che all’ultranovantenne potesse essere accaduto qualcosa che non le consentiva di rispondere al telefono né di aprire la porta di ingresso.

Una volta entrati all’interno dell’abitazione, grazie ai vigili del fuoco, la signora è stata trovata stesa sul pavimento in soggiorno: gli agenti hanno prestato i primi soccorsi, rasserenando la donna, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. L’anziana era vigile e dai primi accertamenti sul posto non sembrava in gravi condizioni, pur non rendendosi ben conto di essere caduta e di trovarsi sdraiata a terra. E’ stato comunque deciso il suo ricovero in ospedale e per arrivare all’ambulanza è stata portata a spalla per alcune rampe di scale dai vigili del fuoco.