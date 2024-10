Quarant’anni fa riaprì la prima cattedrale fanese

La chiesa di San Pietro in Episcopio celebra, tra qualche giorno, i quarant’anni dalla sua riapertura al culto avvenuta il 28 ottobre del 1984. Un evento che vide protagonista l’allora vescovo Costanzo Micci con la cerimonia di consacrazione e dedicazione della chiesetta di via Rinalducci. Da quel 28 ottobre di quarant’anni fa San Pietro in Episcopio, conosciuta come la chiesa di San Pirusquin, è tornata nella disponibilità della comunità fanese e in particolare dei fedeli. Nella sua semplicità è un vero gioiello nel cuore del centro storico, per decenni, dal 1860 in poi, destinata ad usi impropri tanto da diventare deposito di carbonai e falegnami.

Nel 1976 viene finalmente lasciata dall’ultimo degli affittuari, proprio un falegname, che decide di trasferire il suo opificio a Rosciano. "Ci abbiamo messo alcuni anni a risistemare la chiesa – racconta Carlino Bertini, il priore della Confraternita del Suffragio che ora ha la custodia di San Pietro in Episcopio – era in condizioni fatiscenti. Siamo riusciti a ristrutturarla grazie ai contributi della Regione e al lavoro di tanti volontari e dei carpentieri che ci hanno realizzato anche le capriate in legno". Il progetto fu redatto dall’architetto Gianni Lamedica.

"Per tradizione la chiesa – prosegue Bertini – è considerata la prima cattedrale fanese, così come la tradizione vuole che al suo interno sia stato sepolto Bertolagi da Fano, il condottiero che combattè contro Attila, il re degli Unni". Quello di San Pietro in Episcopio è un pezzo di storia fanese che si potrà meglio conoscere partecipando domenica alle 17.30 alla visita alla chiesa con la guida autorizzata Manuela Palmucci (3466701612 ) "La narrazione degli eventi ad essa legati – spiega Palmucci – verrà alternata da canti eseguiti dalla Cappella musicale del Duomo di Fano diretta dal maestro Stefano Baldelli".

Palmucci è anche l’autrice dei due recenti articoli comparsi sul mensile "Lisippo", dedicati proprio a San Pietro in Episcopio. Inoltre in memoria della riapertura al culto della chiesa, martedì 29 ottobre, alle 21, l’arcivescovo don Giovanni Tonucci celebrerà una messa proprio a San Pietro in Episcopio cn tutti confratelli della Confraternita del Suffragio.

Anna Marchetti