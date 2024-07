Recalcati sale in cattedra alla Rocca: "Il segreto del figlio" approda a Fano

"Nel tempo in cui tramonta la Legge che punisce e castiga inesorabilmente, il compito primo – il più alto e il più difficile – dei genitori è quello di avere fede nel segreto incomprensibile del figlio e nel suo splendore". Il ciclo dei "Comizi d’Amore" alla Rocca Malatestiana di Fano approda già al suo clou con la lectio magistralis del professor Massimo Recalcati, in programma per giovedì alle 21.15. Lo psicoanalista tra i piú noti in Italia, autore di numerosi libri di successo, presenta "Il segreto del figlio", una lectio magistralis che abbraccia il tema della genitorialità facendo parlare la progenie, da Edipo ad Amleto, passando per il figliol prodigo della parabola evangelica. Dopo le fondamentali e fortunatissime analisi della figura del padre e della madre nella civiltà contemporanea, con questo libro Massimo Recalcati completa un’ideale trilogia concentrando il suo sguardo sullo splendore di un figlio, che si sottrae alla retorica dell’empatia e del dialogo oggi conformisticamente dominante. Un figlio è un’esistenza unica, distinta e irriducibile a quella dei suoi genitori.

Contro ogni autoritarismo e contro una pedagogia falsamente libertaria che vorrebbe annullare la differenza simbolica tra le generazioni, Recalcati afferma il diritto del figlio a custodire il segreto della sua vita e del suo desiderio. La conversazione di Recalcati sarà anticipata da una performance che vedrà il pubblico "avvolto" dal magico canto live di Laura Muncaciu su musiche di J.B.Sosa e dall’installazione fotografica di Florindo Rilli dedicata a Soluna D’Ayala Valva, una donna italo-boliviana immortalata in bianco e nero al suo ottavo mese di gravidanza. Il progetto, ideato da Massimo Puliani, è presentato con il nome Mater/Materia e mette insieme tre artisti e personalità della cultura su un tema universale, quello appunto della nascita e della crescita dell’uomo sul piano sia "materiale" che "Culturale". Biglietti posto unico 20 euro (ridotti under 21 a 18 euro) su liveticket.it o al botteghino del teatro della Fortuna.

Tiziana Petrelli