Riapre San Pietro in Valle: grande evento sabato

San Pietro in Valle riapre al pubblico. Dopo essere stata chiusa per anni, per problemi di sicurezza legati alla struttura (infiltrazioni d’acqua e umidità) e al distacco dei fregi, tanto che la precedente amministrazione aveva affidato all’Università Politecnica delle Marche lo studio del luogo, la giunta Serfilippi riapre le porte della chiesa barocca. E proprio al suo interno, sabato 12, alle 10, il sindaco Serfilippi, affiancato dalla giunta, celebrerà i suoi primi 100 giorni di governo, in un incontro con gli organi d’informazione.

"L’iter che ha portato alla riapertura di questo prezioso scrigno barocco – fanno sapere dal Comune – rappresenta uno dei risultati simbolici di questi primi mesi di governo". "Abbiamo voluto imprimere una forte accelerazione nei primi 100 giorni del nostro lavoro e la riapertura di San Pietro in Valle è uno dei risultati concreti che abbiamo ottenuto - ha dichiarato il sindaco Serfilippi -. Restituire alla città un luogo così importante rappresenta non solo un traguardo, ma un simbolo del percorso che stiamo intraprendendo per valorizzare il nostro patrimonio e rilanciare la nostra comunità aprendo i luoghi della cultura. Penso a San Francesco, alla Corte Malatestiana, al Teatro della Fortuna, al Bastione Sangallo e alla Rocca Malatestiana".

"Durante l’evento a San Pietro in Valle – prosegue il primo cittadino – ci sarà spazio per ripercorrere le principali attività svolte dall’Amministrazione in questi primi 100 giorni, con un focus sui progetti che si stanno portando avanti grazie alla nostra idea precisa della città".

an. mar.