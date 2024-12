Ricamatrici di Barchi, altra impresa. Un super paesaggio natalizio

Hanno utilizzato 24 chilometri di filo di cotone, realizzando 12mila ‘pixel’ (quadratini col lato di un centimetro) che uniti uno accanto all’altro hanno consentito di dar vita a un ‘dipinto’ all’uncinetto alto due metri e mezzo e largo un metro e 20. Nuova meraviglia record a Barchi, ad opera dell’associazione ‘Compagnia delle Catenelle’, composta da un gruppo di donne (più un uomo) del paese che da alcuni anni a questa parte realizza autentiche opere d’arte all’uncinetto e che prima di quest’ultima creazione aveva già guadagnato l’onore delle cronache nel 2019, 21 e 22 con tre decorazioni della monumentale ‘Porta Nova’ e l’anno scorso con la rappresentazione della Natività che impreziosisce anche in queste settimane una facciata del vecchio Palazzo del Tribunale, nella piazza del paese.

‘Paesaggio Natalizio’ è il titolo del nuovo capolavoro, svelato domenica pomeriggio e affisso su una parete esterna di un altro luogo simbolo del borgo progettato dall’architetto Filippo Terzi: la Sala Due Palme. Un ‘disegno’ con un immenso abete nel bel mezzo di un villaggio di montagna che rivela sin dal primo sguardo la tecnica sopraffina delle sue autrici. "Abbiamo usato fili di 19 colori diversi, lavorando sodo da inizio settembre fino a venerdì scorso – svela Domizia Frigerio, presidente dell’associazione -. L’ultima settimana, per rispettare la data dell’inaugurazione abbiamo ‘sferruzzato’ anche la sera molto tardi. Devo dire che è stata ancora una volta una bella esperienza, vissuta tutte insieme, e spero che proseguiremo a lungo allargandoci sempre di più anche alle donne dei paesi vicini".

Quest’ultima impresa ha visto impegnate accanto a Domizia, Cinzia Maria Gargamelli, Bianca Maria Bonifazi, Silvana Secondini, Nada Gaseprini, Monica Finocchi, Caterina Canestrari, Norma Guenci, Katia Politi, Elisabetta Canestrari, Mariella Magini, Maria Carla Frigerio, Gabriella Severini, Claudia Santi Laurini, Maddalena Evangelisti, Patrizia Pasetti, Irma Rosati, Sonia Giovanelli, Norma Giovagnoli, Loredana Carboni, Lorena Biagetti, Carla Temprendola e Annunziata Capodagli. Con loro, ma solo per i lavori di allestimento, perché per l’uncinetto non è proprio portato, il signor Franco Evangelisti. Al taglio del nastro di domenica hanno preso parte il sindaco Antonio Sebastianelli e i rappresentanti della Pro Loco di Barchi e di quella di Orciano.

Sandro Franceschetti