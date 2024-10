Ripresi i lavori nel quartiere Senzuno. Via della Repubblica chiusa al traffico

Sono ufficialmente ripresi i lavori di riqualificazione nel quartiere di Senzuno, già avviati lo scorso inverno e interrotti con l’arrivo della stagione estiva. I lavori dall’importo complessivo di quasi 8 milioni di euro, finanziati in parte grazie ai fondi Pnrr, nell’aprile 2021 ottennero la firma del progetto di fattibilità, mentre i cantieri sono stati aperti nel gennaio 2023 e proseguiti a ottobre dello stesso anno con il secondo stralcio. L’ambizioso progetto del Comune di Follonica ha l’obiettivo di riqualificare le vie principali del quartiere, via della Repubblica e via Palermo, e le vie secondarie quali via Curtatone, Goito, San Martino, Solferino, Mentana, Firenze, Arezzo, Siena, Pisa e il largo Vespucci. Da ieri via della Repubblica è stata vietata al traffico e la viabilità ha subìto nuovamente delle modifiche: via Palermo torna ad essere a doppio senso per consentire ai veicoli di raggiungere via Salceta e via Pistoia. Nelle prossime settimane i cantieri verranno ampliati in altre vie del quartiere e la circolazione subirà nuove variazioni. È quindi il secondo inverno che gli abitanti e i negozianti di Senzuno si trovano a convivere con i cantieri e le ruspe in azione.

Un progetto complesso e di lunga durata, ma per i follonichesi sembra mancare sempre meno per vedere il lavoro completato. Il 31 maggio 2025 è infatti il termine massimo prefissato dall’attuale amministrazione. "Come da cronoprogramma – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Poggetti – avevamo fatto slittare l’avvio dei lavori a fine mese, così da potere sfruttare il tempo ancora bello. Abbiamo chiuso da ieri mattina via della Repubblica per l’allestimento del cantiere. La strada rimarrà chiusa come lo scorso inverno per completare i lavori dei sotto servizi e l’arredo urbano. Ci auguriamo di concludere definitivamente i lavori entro fine maggio, sicuramente prima della stagione estiva. L’ideale sarebbe arrivare pronti per Pasqua".

Poggetti annuncia poi l’incontro del sindaco con il quartiere follonichese: "È fissato per mercoledì sera – anticipa – un incontro partecipativo con tutto il quartiere di Senzuno, in cui il sindaco presenterà il cronoprogramma dei lavori. Cercheremo di evitare la chiusura di via Vespucci. Stiamo lavorando per trovare una soluzione alternativa per non chiudere la via. Questo garantirebbe una migliore viabilità per tutti coloro che necessitano di raggiungere gli esercizi commerciali presenti nella zona di Senzuno".

Viola Bertaccini