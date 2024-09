"Sacchi neri sui lampioni ed erbacce alte 40 centimetri"

"Le condizioni di incuria in cui versa il viale principale di Marotta, viale Carducci, sono inaccettabili e danno un’immagine bruttissima della nostra cittadina balneare". Inizia in questo modo la critica all’amministrazione comunale da parte del capogruppo di minoranza Anteo Bonacorsi, che incalza: "Si fa un gran parlare dell’allungamento della stagione turistica e già nei primi giorni di settembre la situazione è del tutto indecorosa e, purtroppo, le cose non andavano meglio neanche alcune settimane fa, perché, come ho più volto sottolineato, a questa giunta manca proprio l’idea di una corretta manutenzione degli spazi pubblici".

Il leader di opposizione passa a elencare gli aspetti da matita rossa di Viale Carducci, parallelo al lungomare Cristoforo Colombo e collegato alla centralissima Piazza dell’Unificazione: "L’erba seminata in primavera, in alcune aiuole è completamente gialla se non addirittura sparita, mentre in altre è bella verde ma con un problema: è alta più di 30, 40 centimetri, perché ci si guarda bene dal tagliarla. Un altro spettacolo disdicevole è offerto dalla fioriere, che contengono piante totalmente secche e sono utilizzate come cestini dei rifiuti, con fazzoletti, cicche di sigarette, lattine e altri oggetti in gran quantità. E’ vero che in quest’ultimo caso contribuisce l’inciviltà di alcuni, ma perché sindaco e assessori non vi prestano attenzione e non fanno rimuovere l’immondizia?"

La lista di Bonacorsi prosegue con "i 6, 7 sacchi neri messi nei lampioncini in cui si è rotta la sfera copri lampadina. Un ‘tocco di classe’ in pieno centro – commenta ironico -, di fronte al quale cittadini e turisti rimangono basiti. Se un’amministrazione – conclude - non ha riguardo neppure per il viale principale di Marotta significa che è veramente cieca e inadeguata".

Sandro Franceschetti