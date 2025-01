San Costanzo, una Pro loco a trazione femminile

E’ Gabriella Uguccioni, segretaria durante l’ultimo mandato, la presidente della Pro loco di San Costanzo per i prossimi 4 anni e con lei, al ‘comando’, ci sono altre due donne. L’investitura è arrivata nella prima seduta del nuovo direttivo scaturito dalle elezioni di sabato scorso. Una seduta fiume (terminata all’una) svoltasi lunedì, durante la quale è stato nominato presidente onorario e responsabile eventi Dalmazio Alessandrini, che ha una militanza trentennale nel consiglio. L’incarico di vicepresidente è andato a Sara Scarponi (prima dei non eletti e rientrata per la rinuncia di Ilenia Prussiani per motivi di studio fuori sede); quello di segretario a Barbara Baldoni; e di tesoriere a Gianluca Gabanini.

"Sono contenta di portare avanti la nostra storica Pro loco – sottolinea la neopresidente –. Ringrazio l’assemblea che ci ha votati e i colleghi del direttivo per la fiducia. Un grazie va anche al presidente uscente Antonio Calabrese per l’impegno profuso al servizio della comunità. Ora, tutti al lavoro per dare continuità alle nostre tradizioni, mettendo da parte le polemiche degli ultimi mesi, per il bene del paese. Chiunque vorrà dare una mano sarà ben accetto". Proprio nell’ottica del massimo coinvolgimento è stato deciso di attribuire un incarico specifico a tutti i componenti del direttivo e anche ai tre candidati non eletti. "E’ così – conferma Uguccioni -. Alice Codeluppi sarà l’addetta alla comunicazione e referente per la Pro loco giovani; Carlo Mormile e Sauro Carboni i responsabili della cucina; Daniela De Luca si occuperà della gestione del teatrino di via Cavour; Eraldo Serfilippi delle manutenzioni; e Denis Cerisoli è il responsabile del magazzino. I tre candidati che non fanno parte del consiglio sono, comunque, coinvolti. Ilenia Prussiani come responsabile delle ‘magliette gialle’ (gli under 13); Francesco Ciarloni come corresponsabile del magazzino; e Silvia Carbonari che si occuperà del decoro dei locali". Decisa anche la data della Sagra polentara, la 217esima: il 30 marzo.

Sandro Franceschetti