Sciopero generale. Possibili disservizi

In seguito allo sciopero generale nazionale proclamato da diverse organizzazioni sindacali per l’intera giornata di oggi, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti da Aset, compresi gli uffici rivolti all’utenza. Saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge e, al termine dello sciopero, i servizi torneranno alla normale operatività. In caso di emergenza è possibile contattare i seguenti numeri verdi: servizio di igiene ambientale (800.997474) e servizio idrico (800.994950), entrambi disponibili dalle 8 alle 20, e servizio di pronto intervento (800.000989).