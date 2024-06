Scontro tra bici, due feriti al Pronto soccorso

Fano, 27 giugno 2024 – Incidente tra due biciclette oggi pomeriggio poco prima delle 17 all’interno dei Passeggi, viali Mazzini: su una bici c’era un ragazzo tunisino 27enne, che procedeva in direzione mare, mentre in sella all'altra bici c’era un fanese di 80 anni. Per cause in corso di accertamento della Polizia Locale intervenuta per i rilievi, le due bici si sono urtate, in uno scontro frontale/laterale che ha provocato la caduta di entrambi. Trasportati al pronto soccorso di Fano, l'80enne è risultato il più malconcio (codice giallo), mentre il 27enne è in codice verde.