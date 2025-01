Scuola d’infanzia. Domande al via

L’assessorato ai Servizi Educativi di Fano, in collaborazione con le dirigenze scolastiche presenti sul territorio, comunica che dall’8 gennaio fino al 31 sarà possibile iscrivere i bambini e le bambine alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2025/2026. Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate on-line, collegandosi alla pagina www.comune.fano.pu.it, cliccando su servizi e scorrendo fino a trovare Iscrizione Scuola Infanzia 3-6 anni. Poi cliccare su "Accedi al servizio on line".