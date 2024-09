"Scuole in totale abbandono". E il conto è di 330mila euro

Sono 330mila euro le risorse stanziate dalla giunta Serfilippi per far fronte alle emergenze di 14 scuole comunali. Un lavoro congiunto, partito a giugno, quello degli assessori ai Lavori pubblici Gianluca Ilari e ai Servizi educativi, Loredana Maghernino, con l’obiettivo di essere pronti all’avvio dell’anno scolastico. Il punto della situazione è stato fatto nella scuola simbolo di questa prima fase dei lavori, la scuola primaria Decio Raggi a Ponte Metauro, dove, tra le altre cose, sono state ripristinate entrambe le rampe di accesso per disabili, inservibili fino a quel momento. Il sindaco Luca Serfilippi si è assunto l’impegno "di cambiare rotta rispetto al passato".

"L’intenzione – ha spiegato il primo cittadino – è di prevedere a bilancio un capitolo di spesa che permetta una manutenzione costante delle strutture scolastiche evitando spese superiori legate alla cattiva manutenzione". "Al nostro arrivo abbiamo trovato una situazione di totale abbandono – denuncia l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – dovuta a investimenti nulli da parte di chi ci ha preceduto. Noi siamo intervenuti per risolvere le infiltrazioni, in alcune aule pioveva dentro, per risistemare le grondaie ammalorate, per tinteggiare le pareti e consolidare le balaustre instabili. In alcuni casi ci siamo chiesti se la salubrità degli ambienti fosse ideale".

Ad avviare il lavoro di verifica a tappeto dello stato delle scuole comunali è stato l’assessore Maghernino: "Il 18 luglio, a meno di un mese dal mio insediamento, in una apposita riunione ho chiesto ai dirigenti scolastici di farmi avere, nel più breve tempo possibile, una lista di tutte le problematiche principali. E’ emersa una panoramica complessa dei 47 istituti, sulla base della quale abbiamo stilato un elenco di priorità. In sette casi, cioè per gli istituti Gentile, La Lucciola, Corridoni in via Gramsci, Decio Raggi, Tombari, Grimaldi-Falcineto e Manfrini abbiamo ritenuto necessario intervenire d’urgenza".

Queste tutte le scuole dove sono stati effettuati interventi di manutenzione e di rifunzionalizzazione: le primarie Gentile, Decio Raggi, Montesi-Torricelli, Tombari a Bellocchi, Montessori, Cuccurano-Carrara, Corridoni, Fenile; le scuole dell’infanzia Scatola Magica Rosciano, Manfrini, Albero Azzurro (e sezione Ponte Isola che non c’è), La Lucciola-Magiotti (Località Bevano), Girotondo, Gaggia.

an. mar.