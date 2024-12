Smartsystem Essence Hotels, il mood trasferta è positivo

Quello conquistato ad Aversa non è un semplice punto, ma è molto di più. La Smartsystem Essence Hotels Fano, in versione trasferta, ha dato piacevoli sensazioni: combattiva, mai arrendevole, sempre sul pezzo ed in grado di far giocar male uno squadrone come l’Evolution Green che, solo la settimana prima, era riuscito ad espugnare Brescia. Altro dato importante è legato al fatto di come coach Mastrangelo sia riuscito a trovare dalla panchina risorse fondamentali, come Jacopo Rizzi: "Contento per questo esordio – afferma il virtussino – l’avevamo studiata e preparata in settimana con il coach e oggi ho cercato di sfruttare al massimo la mia occasione". In un match peraltro tutt’altro che agevole: "Avversario di alto livello – continua Rizzi – uno dei top di categoria. Magari si poteva fare di più, ma va bene così. Spero che questo punto ci dia la spinta per fare meglio nelle prossime partite". Il giovane Rizzi poi parla dell’inserimento decisivo di Maksim Tonkonoh, l’ucraino che con i suoi 17 punti e 7 muri ha mandato in tilt Aversa: "Tonkonoh non se lo aspettava – ammette Rizzi – ma è stata una piacevole sorpresa, come d’altronde tutti quelli che in panchina sono entrati". Ora arrivano due gare casalinghe consecutive, con il Palas Allende pronto a riabbracciare i propri beniamini: "Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni – conclude il virtussino – e affrontare Catania e Siena con il giusto piglio e la giusta determinazione". Appuntamento a domenica 8 con Catania, poi la domenica successiva, 15 dicembre, sempre davanti al pubblico amico arriva Siena. La Virtus deve sfruttare questi due turni domestici per conquistare altri punti importante in chiave salvezza. Per ora Fano è a quota 12. In casa ha perso una sola volta. Il fattore campo per i biancorossi è fondamentale e da valorizzare.

b.t.