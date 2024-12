Smartysystem alle prese con i catanesi della Cosedil

Doppio turno casalingo per la Smartysystem Essence Hotels Fano che, nelle prossime due domeniche, ospiterà i catanesi del Cosedil e i senesi dell’Emma Villas. Si comincia con Aci Castello domani (domenica 8 dicembre) alle 18 contro una delle favorite per la Superlega e reduce dalla retrocessione in A2: "La squadra catanese è stata costruita per tornare subito in Superlega – afferma coach Mastrangelo – hanno avuto qualche difficoltà iniziale e sono stati un po’ discontinui. Noi dovremo essere bravi ad approfittare dei loro punti deboli e del fatto che torniamo a giocare nel nostro Palas Allende, dove il pubblico ci dà una grande spinta".

L’Aci Castello è reduce da due sconfitte (0-3 a Siena e 2-3 con Prata di Pordenone) e vanta cinque vittorie in campionato a fronte di altrettante sconfitte, di cui ben quattro al tie break. I siciliani, allenati da Camillo Placì, hanno un ampio roster in cui spiccano due grandi ex come Filippo Bartolucci e Manuele Lucconi: "Queste sono le sfide che mi piacciono – continua il coach virtussino – mi aspetto una partita difficile ma bella. Ci siamo preparati per fare bene, dovremo essere aggressivi e sfruttare al massimo il fattore casalingo". Oltre ai due ex, il tecnico Placì potrà fare affidamento sull’esperienza di Davide Saitta al palleggio, sul francese Luca Basic e sull’iraniano Manavinezhad mentre nel ruolo di opposto dovrebbe cominciare la gara Andrea Argenta.

I fanesi sono chiamati a confermare i progressi e le buone cose viste ad Aversa con coach Mastrangelo pronto a tirare fuori dal cilindro ancora altre sorprese. Jacopo Rizzi e Maksym Tonkonoh sono preavvertiti, ma non è escluso che l’allenatore pugliese possa trarre dalla panchina altre risorse importanti. La Virtus in casa ha un altro volto. La salvezza parte dal Palas Allende.

b.t.