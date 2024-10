Colli al Metauro, su il sipario sul teatro popolare

Colli al Metauro (PU), 14 ottobre 2024 – Ricomincia a Colli al Metauro il corso di teatro popolare organizzato dall’associazione culturale "LiberaMente". Domani (martedì) nella sala parrocchiale di Villanova, dalle 21 alle 22,45 si terrà la prima lezione, di prova gratuita. Il corso avrà cadenza settimanale e durerà sino a fine giugno 2025, con pausa natalizia e nei martedì festivi. Lo spettacolo che verrà preparato durante questi 8 mesi sarà messo in scena all’interno del festival estivo “Tramonti a Montemiele”. Le lezioni, che riguarderanno l’espressione corporea, dizione e fonetica, respirazione, uso della voce e giochi di gruppo, saranno tenute dall’attore Claudio Tombini, il quale, forte di una carriera maturata in molti teatri italiani, condurrà gli aderenti in un'esperienza suggestiva: un teatro popolare e ‘povero’, inteso come uso di sceneggiature minime, per lasciare spazio totale all'interpretazione (anche mediante l’uso del dialetto), alla ricerca e all'azione per arrivare a stimolare la riflessione su argomenti di rilievo sociale. Per tutte le informazioni si può scrivere attraverso WhatsApp al numero 339.2971554 e per e-mail all’indirizzo liberamente2009@yahoo.it.