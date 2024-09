Torna la festa della Pera Angelica: "Buona e salutare. Un’ottima annata"

Sabato e domenica è in programma la 27^ edizione della Festa della Pera Angelica di Serrungarina, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. La presentazione si è tenuta alla Confcommercio Marche Nord: "Parliamo di un prodotto straordinario – ha esordito il direttore generale Amerigo Varotti –, un borgo e un territorio meravigliosi, un programma ricco e di qualità: gli ingredienti per una festa di successo ci sono tutti". Ha proseguito il presidente della Pro Loco Tommaso Berloni: "Veniamo da un 2023 che è stato per la Festa e la Proloco stessa una rivoluzione con cambiamenti che hanno portato a tanti successi. Abbiamo rinnovato la grafica e aumentato gli eventi riuscendo a creare un palinsesto ricco. Un grazie a volontari e associazioni". Per il Comune è intervenuto l’assessore Marco Bargnesi: "Sosteniamo l’evento e siamo al fianco dei produttori, tanto da essere anche soci dell’associazione. Dobbiamo continuare a lavorare per la valorizzazione e crescita di un prodotto che, come sostengono studi universitari, ha anche effetti benefici per la salute". Ha concluso Mario Battistelli, presidente dei produttori Pera Angelica: "Nonostante la siccità abbiamo un prodotto in abbondanza e dall’ottimo sapore. Nell’ultimo periodo si sono registrati ben 8 produttori in più".

Nel corso della due giorni ci saranno enogastronomia, musica, arte, cultura, sport, storia e tanto altro. Sabato alle 17 il taglio del nastro che darà il via alla festa; poi arriveranno i bersaglieri della sezione "Ten. Sesto Mochi" di Acqualagna che intoneranno la storica fanfara. Si potranno visitare il museo della ceramica all’interno delle ex scuole elementari e passeggiare attraverso il mercato della Pera Angelica con la possibilità di acquistare direttamente dagli agricoltori. La sera grande festa, buon cibo nei punti food dislocati nel centro storico e poi sotto il tiglio secolare di piazza Serafini la performance dalle 22 del Diavolo & l’Acqua Santa anticipati dal "Pera Music Fest". La domenica mattina, alle 7.30, il via alle Pedalata ecologica organizzata dall’Asd I Muli Stracchi che porteranno i biker in mtb alla scoperta del territorio di Serrungarina e dei suoi borghi, Bargni e Pozzuolo. La domenica continuerà con i punti enogastronomici aperti anche a pranzo, poi nel pomeriggio fino alla chiusura torna protagonista la musica con la performance alle 21 di "Le Rimmel" e l’intrattenimento per bambini.

Luigi Diotalevi