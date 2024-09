Tre serate tra poesia e teatro. A Terre Roveresche c’è Marchestorie

Decolla oggi e proseguirà fino a domenica sera il programma redatto per il festival itinerante ‘Marchestorie’ dal Comune di Terre Roveresche in sinergia con le Pro Loco dei quattro municipi e le associazioni culturali del territorio. "Un programma – evidenzia l’assessore alla Cultura Claudio Patregnani – che mira a valorizzare le eccellenze letterarie locali del passato e del presente, come i compianti Marino Saudelli, Zeno Fortini e Luigi Stortiero da Vergineto e poi Lucio Canestrari, Rodolfo Tonelli, Alessandra Carnaroli e altri ancora". Prima tappa alle 18.30 odierne all’Ipogeo di Piagge, con il poeta e regista maceratese Giorgiomaria Cornelio che dialogherà col pubblico "raccogliendo parole come coordinate geografiche, per tracciare una mappa immaginata e immaginaria della poesia, tra confini da mescolare e manovre di avvicinamento alla meraviglia". La serata proseguirà poi alle 21 alla ‘Rotonda dell’Infinito’ di Barchi con un viaggio poetico nella lirica del paesaggio marchigiano attraverso le letture di Laura Corraducci accompagnate dalla chitarra di Lucia Lazzari. Nel corso di questo appuntamento si terrà anche un omaggio a Zeno Fortini, poeta barchiese scomparso nel 2010.

Domani dalle 17.30 al giardino del MuSA, il Museo Storico Ambientale di San Giorgio di Pesaro, i maestri di cerimonia Luigi Socci e Matteo da Genova, insieme al musico di corte Looïs de Soccibus, presenteranno il ‘Certame Coronario’, due gare poetiche in volgare italiano nella quale otto contendenti si affronteranno in un duello letterario senza esclusione di versi. Sempre domani, dalle 21, a Orciano, in Piazza Gio’ Pomodoro, spettacolo teatrale di e con Fabio Brunetti ‘La Manzola, storie di cordai’. Sul palco, con Brunetti, Elisa Goffi e il chitarrista Raffaele Cocozza. Regia di Glauco Faroni. Prima e dopo la rappresentazione, lungo le via del centro storico si potranno ammirare installazioni fotografiche sulle antiche tradizioni e sui mestieri di un tempo.

A chiudere la tre giorni sarà, domenica alle 21, all’auditorium Santa Caterina di Orciano, il recital poetico a due voci ‘Dell’amore, della parola e di altri tormenti’ con Laura Corraducci e Cristian Della Chiara, che porteranno in scena l’amore di note coppie di poeti: Ted Hughes e SylviaPlath, Raymond Carver e Tess Gallagher, Dino Campana e Sibilla Aleràmo, Giovanni Raboni e Patrizia Valduga. Ingresso gratuito per tutti gli eventi.

s. fr.