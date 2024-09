’Vamos a la fiera’ con i Righeira: "A Pergola tornano i grandi eventi"

Dal "rilancio" della Fiera del Tartufo – animata musicalmente dai Righeira, Ivana Spagna e Stefano Ligi – e della CioccoVisciola (in calendario il 6, 7 e 8 dicembre) a manifestazioni ‘nuove di zecca’ già programmate per il 2025, fino alla reintroduzione della rievocazione storica dedicata ai santi Secondo, Agabito e Giustina fissata per il 22 agosto. "A Pergola tornano i grandi eventi", hanno annunciato il sindaco Diego Sabatucci e l’onorevole, nonché vicesindaco, Antonio Baldelli davanti alla stampa convocata in Confcommercio da Amerigo Varotti.

"E’ da Pergola che è iniziato il progetto ‘Itinerario della Bellezza’. Ha un patrimonio inestimabile e saremo sempre al suo fianco", le parole del direttore, alle quali sono seguite quelle del sindaco: "In tre mesi abbiamo pianificato gli appuntamenti più importanti del 2024 e ’25, iniziando dalla Fiera del Tartufo, che si svolgerà il 6, il 13 e il 20 ottobre". "Nel decennio 2009-2019 abbiamo rivoluzionato la manifestazione, fino a ottenere il titolo di Nazionale – ha aggiunto Sabatucci -. Ora siamo al lavoro per farla tornare tra le kermesse di settore più importanti d’Italia, con l’obiettivo ambizioso che diventi internazionale. Crediamo molto nel turismo e in particolare nella Fiera, tanto da aver istituito un assessorato al Tartufo Bianco Pregiato, che ho delegato ad Antonio Baldelli".

E proprio l’onorevole, che si occupa anche di turismo, ha spiegato: "Promuoveremo i nostri grandi eventi con il claim delle ‘3S’. ‘Sapori autentici’: i prodotti tipici; ‘storia millenaria’: i Bronzi; e ‘sensazioni indimenticabili’: quelle che ci regalano le ‘le Marche che non t’aspetti’; non a caso, per la Fiera stiamo utilizzando lo slogan ‘The unexpected Marche’".

Per il 2025 la giunta ha previsto due novità: tra maggio e giugno una kermesse legata alla produzione di vini di qualità, e, per l’estate, l’iniziativa ‘La periferia diventa centro’: festival nazionale di donne e uomini della cultura, della scienza, del giornalismo e della politica. Sulla Fiera, Baldelli ha anticipato: "Avremo i Righeira, Ivana Spagna e Stefano Ligi; stiamo organizzando la presenza di Slow Food e in tutte e tre le domeniche viaggerà il Treno storico Ancona, Fabriano, Sassoferrato, Pergola, che porterà ogni volta tanti turisti". All’inaugurazione si esibirà il gruppo storico ‘La Pandolfaccia’, rappresentato ieri dai giovani sbandieratori Chiara Mauri e Michelangelo Gramolini e Federico Giovagnoli.

Sandro Franceschetti