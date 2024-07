Verniciatura all’ex Sicap, il quartiere insorge

Un nuovo comitato, un solo obiettivo: opporsi alla collocazione a Lucrezia, sul sito dell’ex Sicap, "di un’importante attività di falegnameria e verniciatura, ad opera della Massello srl, facente parte del gruppo Ferretti spa". Gli aderenti al comitato si sono incontrati all’oratorio “La Fenice” di Lucrezia (in foto) per l’assemblea costitutiva della nuova realtà più che mai determinata a dare battaglia. "L’opposizione – scrivono – nasce dalla considerazione che, come specificato in una delibera già nel 2011, l’intera zona è inserita nel tessuto urbano di Lucrezia, dunque del tutto inidonea alla installazione di industrie insalubri, specie di quelle dimensioni, visto che la sola superficie dedicata alla verniciatura occuperà 4.500 metri quadrati, tre quarti un campo di calcio. In più la presenza di una industria così impattante sul territorio diminuirà in maniera importante il valore dei beni immobili di una parte considerevole del centro abitato, ledendo il diritto alla proprietà privata. Metteremo in atto tutte le azioni necessarie, compreso il ricorso alla magistratura".