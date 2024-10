Via crucis per cambiare pediatra: "Avevo settanta persone davanti"

di Tiziana Petrelli

Lunghe file e caos ieri al palazzo di vetro. Dal primo ottobre, infatti, due storici pediatri cittadini (Riccardo Bellagamba e Gabriele Tonelli) sono andati in pensione e l’Ast ha inviato a tutti i genitori dei loro piccoli pazienti una lettera di invito ad effettuare la scelta di un nuovo medico specialista dell’infanzia, tra quelli disponibili, considerando comunque che dal compimento dei sei anni di età l’assistito/a può essere iscritto anche con un Medico di medicina generale non massimalista.

E così a Fano è scattata la corsa per re-iscrivere i bambini dal pediatra dell’Ast. Non senza difficoltà. Perché sebbene siano molti i modi indicati dal dirigente dell’Anagrafe Assistiti per espletare l’operazione, solo uno si è rivelato al momento efficace: andare di persona. E così ieri mattina il poliambulatorio di via IV Novembre è stato preso d’assalto con centinaia di genitori in fila dalle 8. "Sono arrivato alle 11.10 - dice papà Marco Cicerchia, che ha due variazioni anagrafiche da effettuare –: ho preso il numero 546 e in quel momento il tabellone indicava il 475. Ovvero 70 persone prima di me. Così ho preso e sono andato via, per tornare più tardi". A mezzogiorno e 20, quando è tornato al Palazzo di Vetro, aveva ancora molte persone davanti, nonostante mancassero appena 10 minuti alla chiusura dello sportello.

"Il problema è che nella lettera arrivate alle famiglie - prosegue il papà - c’è scritto che ‘Per i minori possessori di Identità Digitale Forte (Spid, Carta Identità Elettronica, Cns) è possibile effettuare il cambio Medico online collegandosi al sito https://serviziweb.asur.marche.it/cambiomedico’ e che in alternativa ‘ è possibile scegliere un nuovo medico recandosi presso l’Ufficio Anagrafe Assistiti del proprio Distretto di appartenenza muniti di Tessera Sanitaria del minore e di documento di riconoscimento in corso di validità di colui/lei che richiede l’ iscrizione’. Per comodità sono andato subito al Palazzo di Vetro, ma c’erano 50 persone e ho desistito. Così ho provato a utilizzare la Cns di mia figlia per giorni: prima l’ho dovuta attivare, poi ho ricevuto l’accesso di terzo livello, poi il sito non ti fa più proseguire. Ci ho provato più volte. Pensando che fosse colpa della mia inesperienza ho fatto poi fare a mia moglie che è un programmatore e persino un amico ingegnere, ma tutti hanno avuto problemi a completare l’operazione. ‘Non è possibile andare avanti’. Allora ho provato a mandare una mail, perché sul sito dell’Asur alla Guida Servizi dicono che è possibile cambiare pediatra anche per e-mail e ‘le e-mail verranno evase alla fine dell’orario lavorativo’. Però è passata una settimana e non ho ricevuto nessuna risposta. Ogni mattina poi sul sito esce l’elenco dei pediatri liberi e non sono riuscito a segnarmi neppure lì. Ho mandato una pec e non ho avuto risposta. Alla fine oggi sono dovuto tornare di persona".

In tutto il caos, però, una buona notizia. "L’operatore allo sportello è un eroe - conclude papà Marco -. Nonostante l’Anagrafe chiudesse alle 12.30 è andato avanti a finire… è arrivato il mio turno alle 13.30 e alla fine sono tornato a casa con un nuovo pediatra per le mie bimbe".