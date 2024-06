Viaggio nel secolo d’oro di Barchi. Un volume su quel periodo inedito

Un volume che regala un’interessante e inedita immersione nel secolo d’oro di Barchi, dalla nascita del vicariato nel 1539, alla fine del Ducato d’Urbino nel 1631. Un periodo nel quale alcune famiglie del posto acquisirono via via ricchezze, forza e importanza. Si intitola ‘Al tempo dei gigli d’oro, storie di Barchi e del Ducato di Urbino’, l’ha realizzato l’autore e storico Marco De Santi con il contributo del Comune di Terre Roveresche e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e sarà presentato in prima assoluta domenica alle 17,30 nella splendida Collegiata di Sant’Ubaldo, proprio a Barchi.

s.fr.