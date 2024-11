Volontari Saipem e Plastic Free ripuliscono la spiaggia dai rifiuti

Quaranta volontari, dipendenti della Saipem, insieme a Plastic Free, nella mattinata di ieri, hanno ripulito dai rifiuti la spiaggia di Fano nord, dall’Arzilla a Fosso Sejore. "Ne sono stati raccolti 230 kg: 70 kg di plastica 20 kg di vetro 140 kg di indifferenziato – fa sapere Serena Pazzagli di Plastic Free, l’associazione che ha promosso l’iniziativa – abbiamo aanche individuato una buca nella sabbia trasformata in discarica: la sua presenza è stata segnalata ad Aset". Plastic Free, è l’associazione impegnata nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti che la settimana scorsa ha sottoscritto un accordo con il Comune.

"Un accordo – ha spiegato il vice sindaco e assessore all’Ambiente Loretta Manocchi – che prevede lezioni di educazione ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche aperte a tutti e, in generale, appuntamenti di pulizia per formare una nuova coscienza di comunità, più responsabile, più attenta e più rispettosa degli altri e dell’ambiente". "E’ dal 2021 – ha spiegato Angelo Spingardi della Saipem – che facciamo attività di volontariato aziendale dedicata all’ambiente, con la raccolta di rifiuti nelle aree in cui lavoriamo. A Fano, dove Saipem ha 1200 dipendenti, abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa per ripulire in 4 ore di lavoro il tratto nord della spiaggia di Fano". All’appuntamento erano presenti anche l’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino e il presidente di Aset, Giacomo Mattioli.

an. mar.