Sopravènto, cambio di programma: sul palco Colapesce Dimartino

Fano, 25 maggio 2024 - Cambio di programma per Sopravènto, il Festival musicale che si svolge in città (24-25-26 maggio) con la direzione artistica di Colapesce Dimartino Il concerto di questa sera di Ony Other, alla chiesa di San Francesco, per motivi di salute dell'artista, non si terrà, ma l'appuntamento non è affatto annullato. Anzi, visto l'imprevisto, i due direttori artistici, Colapesce e Dimartino, saranno i protagonisti della serata con un set live in acustico. I biglietti già acquistati sono ancora validi, mentre quelli ancora disponibili si possono acquistare on line o, dalle 19.30, in cassa, alla San Francesco.

Al termine del concerto alla San Francesco, tutti alla Darsena Borghese per la “Musica dal barchino".