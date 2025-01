A lezione di tecnica fotografica con la Cna

La Cna di Fermo, in collaborazione con il fotografo Rodolfo Marziali, con il sostegno della Camera di Commercio delle Marche e del confidi Unico, ha programmato il Corso Base di Tecnica Fotografica e Linguaggio della Fotografia, un’opportunità imperdibile per sviluppare competenze e dare voce alla creatività. Il corso, rivolto a imprese e privati, appassionati, dai principianti agli amatori che vogliono consolidare le proprie conoscenze, si terrà nell’Auditorium CNA di via Donizetti n. 12, ogni lunedì a partire dal 17 febbraio, dalle 21 alle 23. Sarà articolato in 6 lezioni della durata di 2 ore ciascuna, arricchite da prove pratiche in aula e, su accordo con i partecipanti, esercitazioni in esterno. "Con questo corso vogliamo offrire un’opportunità concreta per valorizzare le passioni e le competenze creative di ognuno, spiega Stella Alfieri, responsabile di Comunicazione e Terziario Avanzato della CNA di Fermo, La fotografia non è solo tecnica, ma anche un linguaggio universale in grado di raccontare storie, emozioni e identità. Grazie alla collaborazione con Rodolfo Marziali, noto professionista, associato CNA, siamo certi che i partecipanti troveranno un percorso stimolante e coinvolgente". Il programma del corso prevede un percorso completo, che abbraccia teoria e pratica. Tra gli argomenti che saranno trattati: basi della gestione della luce e della composizione fotografica; tecniche di scatto, dall’uso degli automatismi alla modalità manuale; introduzione alla post-produzione e ai software più utilizzati; approfondimenti sui diversi stili fotografici, dalla fotografia di paesaggio al ritratto; utilizzo del flash e consigli sulla stampa delle foto. Non è richiesto, anche se è consigliato, possedere attrezzatura fotografica. Info su costi e modalità di adesione su cnafermo.it.

a. m.