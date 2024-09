A Montegiorgio altro weekend di festa

Nel centro storico di Montegiorgio settembre coincide con la Festa della Madonna Addolorata, promossa dal Comitato festeggiamenti con il patrocinio del Comune, ma che di fatto rappresenta l’occasione di vivere all’aperto la socialità dei residenti del territorio in queste ultime giornate estive. Il programma che si articolerà fra venerdì e domenica sarà incentrato sulle tradizioni, e unisce le attività religiose, al ricco programma d’intrattenimento e gastronomico rivolto a grandi e piccini, infatti, per tutta la durata della manifestazione sarà possibile gustare i gustosi ‘Caciù de Muntijorgio’ e saranno in funzione gli stand della Sagra della polenta con il baccalà e del pesce fritto, oltre a tanti altri piatti locali preparati secondo le antiche ricette. Il programma inizierà domani 13 settembre alle 15 al chiostro di Sant’Agostino con giochi per bambini e ragazzi, alle 18 al cineteatro ‘Manzoni’ proiezione gratuita di un film per ragazzi. Alle 21,30 in piazza Matteotti prenderà il via la 45° edizione de ‘Li Jochi tra contrade’, un appuntamento organizzato dal gruppo Agesci di Montegiorgio, che rappresenta da decenni un appuntamento fisso molto divertente, atteso e partecipato. Il tema scelto quest’anno ‘Colpo al Casinò’ con giochi di abilita a squadre dal sapore molto goliardico; quest’anno scenderanno in piazza per contendersi la ‘chiave simbolica della città’ le contrade: Montone, Piane, Santa Lucia, San Miè, Piazza e Cota che si affronteranno su 5 gare tutte molto appassionati e prendendo spunto da celebri film divenuti cult nel tempo. Sabato 14 alle 15 giochi per bambini al chiostro di Sant’Agostino; alle 15 prenderà il via la passeggiata ambientale da contrada Cisterna all’antico borgo di Cerreto a cura dell’Archeoclub di Montegiorgio; alle 18 al cineteatro ‘Manzoni’ proiezione per bambini; alle 21,30 in piazza Matteotti serata show di Fabiana Conti con ‘Euforia’. Domenica 15 si parte alle 9 in piazza Matteotti con il motoraduno organizzato dal moto club ‘Guido Paci’, alle 15,30 in piazza animazione per piccoli e famiglie con spettacoli di giocoleria, bolle di sapone giganti e magia; alle 17,30 messa solenne nella chiesa di San Giovanni arricchita dal coro polifonico Alaleona e successiva processione della Madonna Addolorata per le vie del centro; alle 21,30 in piazza Matteotti spettacolo musicale con il gruppo ‘Easipop’ per chiudere alle 23 con la ricca lotteria a premi.

Alessio Carassai