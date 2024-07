Adesso ci si potrà sposare anche in Largo dei Torrioni

In un periodo in cui gli sposi vanno alla ricerca di location alternative per pronunciare il fatidico sì, anche Sant’Elpidio a Mare amplia il ventaglio di offerte di siti particolarmente suggestivi e originali, includendo anche la terrazza panoramica sul Largo dei Torrioni.

Al pari della sede istituzionale vera e propria, ovvero la Sala dei Ritratti al primo piano del municipio, ora anche ‘lu spiazzu de Nazzà’ (come è conosciuto in città), è a tutti gli effetti una ‘casa comunale’ il che significa che, chi vorrà unirsi in matrimonio in una location particolare d’effetto e, per certi versi, esclusiva, potrà farlo. La terrazza è di proprietà comunale e con apposita delibera è stato deciso che quel luogo è idoneo per celebrare le nozze. Questo sito va ad aggiungersi a quelli già esistenti: oltre alla sala dei Ritratti, in Comune, è possibile sposarsi nelle stanze della civica Pinacoteca (ora chiusa per lavori) e nelle sedi delle Contrade Santa Maria e San Giovanni (entrambe di proprietà comunale).

m.c.