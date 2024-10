Alessandro Mercuri sul tetto d’Italia nella gara di bodybuilding:: "Un sogno frutto di tanti sacrifici"

È stato un trionfo per Alessandro Mercuri, l’atleta fermano che si è aggiudicato il titolo di campione italiano assoluto di Classic Physique nella prestigiosa federazione Wnbf (World Natural Bodybuilding Federation). La Wnbf, conosciuta per la promozione del bodybuilding naturale, si distingue infatti per la rigorosità dei suoi controlli antidoping e l’utilizzo del test del poligrafo per garantire la lealtà sportiva. Mercuri ha intrapreso il suo percorso vincente partecipando alle selezioni a Cesena, dove ha conquistato sia la categoria Classic Physique Small che il titolo assoluto di categoria. Queste vittorie gli hanno permesso di qualificarsi per i campionati italiani, dove ha confermato il suo dominio vincendo nuovamente la categoria Classic Physique Small, per poi ottenere il massimo riconoscimento con la vittoria dell’assoluto, diventando così campione italiano assoluto di Classic Physique ed entrando nella storia di questo sport. Soddisfatto l’atleta fermano che ha visto così il coronamento di un percorso fatti di lavoro e sacrifici: "E’ un sogno che si è avvera che ho coltivato con tenacia e perseveranza nell’allenamento quotidiano in palestra e con un alimentazione sana".