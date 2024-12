All’Ic Montalcini taglio del nastro per le classi ’Senza zaino’

E’ stata inaugurata nei giorni scorsi, l’Aula Strumenti Senza Zaino all’interno della scuola primaria ‘Pennesi’ (dell’Istituto scolastico comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’) dando così il via al suo utilizzo attivo, proseguendo un progetto formativo avviato diversi anni fa. "Quotidianamente le classi Senza Zaino privilegiano l’utilizzo di strumenti sia tattili che digitali che possano stimolare la curiosità dei bambini. Le insegnanti – spiegano dalla scuola coinvolta nel progetto – hanno

realizzato strumenti multidisciplinari che verranno condivisi per proporre ai bambini attività che consentano loro di apprendere, facendo" concludono le prof.

Gli strumenti in questione, tattili e digitali, sono intesi come veicoli programmati per la costruzione del sapere e "vengono considerati fondamentali per attivare quel dialogo tra mano e mente che facilita i processi di apprendimento dei bambini". Gli insegnanti del plesso continueranno, di anno in anno, ad arricchire questa aula-laboratorio di strumenti per facilitare l’apprendimento degli alunni in un ambiente di ricerca e condivisione. La realizzazione dell’aula è stata possibile grazie a una collaborazione sinergica tra scuola, enti locali

e rete nazionale del Senza Zaino. All’inaugurazione dell’altro giorno sono intervenuti la dirigente Scolastica, Lucia Vagnoni, la referente della Rete Nazionale Senza Zaino, Maria Paola Pietropaolo, l’assessore alla cultura, Elisa Torresi, il presidente del Comitato di Quartiere Centro, Luigi Badalini, la referente

di plesso e del modello

Senza Zaino, Roberta Ciferri, e alcune docenti che hanno lavorato attivamente

per mettere in campo la realizzazione di questa aula-laboratorio

