All’ippodromo San Paolo oggi corse dedicate al Palio dei Comuni

All’ippodromo San Paolo oggidalle 15 al via una giornata di corse al trotto dedicata al Palio dei Comuni. La prima prova della giornata sarà di qualifica. Poi la prima corsa, il Premio Bengurion Jet, sarà una condizionata per cavalle di 3 anni, le favorite: Freccia Prad, Fast Love Col e Fiona Spritz. Nelle seconda corsa, il Premio Cokstile, vedrà protagonisti cavalli anziani di categoria E; da tenere d’occhio Daniela Col, Dartagnan Ferm e Cezanne Grif. La terza corsa, il Premio Peace of Mind, sarà per cavalli anziani di categoria E/F/G; il pronostico indica Cybelle Font, Artiglio Lor e Bacco Degli Dei. La quarta corsa, il Premio Palio dei Comuni, sarà il momento clou della giornata, con 8 cavalli di 4 anni in pista; fra i favoriti ci sono Elise Ana, El Fuego Vit e Elsa Rossinelli. La quinta corsa, il Premio Globaltrustworthy, sarà per cavalli anziani a reclamare, spiccano Bigiarella Rek, Cleopatra Mark e Castiglione.