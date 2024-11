Alunni a confronto per la legalità

Si è tenuto all’Istituto tecnico economico ’Mattei’ di Amandola, il primo di una serie di incontri delle Fiamme Gialle fermane con gli studenti delle classi quarte e quinte, per parlare di cultura della legalità economica e illustrare la missione istituzionale del Corpo nell’ambito della nona edizione del Progetto ’Educazione alla legalità economica’. Nell’occasione la giovane platea, anche mediante la proiezione di filmati istituzionali, ha avuto modo di apprezzare le molteplici attività operative condotte in terra, in mare e in cielo, dalla componente territoriale e specialistica del Corpo, illustrate dal tenente Alessia Valletta, comandante del Nucleo operativo del Gruppo Fermo. L’intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica.

Fabio Castori