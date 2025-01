Ancora successi per ’Castelrotto’. È tra i finalisti del premio Ciak d’oro

Meritato successo e valore riconosciuto per il film ‘Castelrotto’ selezionato dalla principale rivista di cinema italiana Ciak, come uno dei venti migliori esordi dell’anno, giunto tra le prime cinque opere finaliste in gara per il premio Ciak d’oro. Si tratta del prestigioso ed autentico riconoscimento che viene assegnato dal pubblico e dai lettori della rivista, attraverso una votazione online in tre turni, l’ultima delle quali è in scadenza domani. ‘Castelrotto’ è senza dubbio, un vero e proprio orgoglio per le Marche e per il Fermano. Il film infatti è stato girato nel 2022, interamente nelle Marche, in gran parte nella piccola frazione di Torchiaro (a Ponzano di Fermo), con la regia e la sceneggiatura di Damiano Giacomelli alla sua opera prima di lungometraggio. Con lui, un cast speciale che include Giorgio Colangeli, Denise Tantucci, Fabrizio Ferracane, Mirco Abbruzzetti, Giorgio Montanini, Antonella Attili, Andrea Caimmi e Stanley Igbokwe, mentre la quasi totalità della troupe (e la maggioranza del cast) è composta da residenti nelle Marche. Il film è stato presentato in anteprima nella selezione ufficiale del Torino Film Festival nel novembre 2023 e successivamente è stato distribuito in 40 sale cinematografiche di tutta Italia, risultando uno dei migliori incassi per le opere prime uscite al cinema nel 2024. "Un anno fa ‘Castelrotto’ è uscito nei cinema in auto distribuzione – commenta il regista Giacomelli – grazie al sostegno di tante persone il percorso in sala ha ampiamente superato le nostre aspettative. Manifestazioni come il Ciak d’Oro sono preziose per l’arte cinematografica perché aiutano il film a raggiungere il pubblico. ‘Castelrotto’ verrà pubblicato su piattaforme online a partire dalla fine di gennaio. Non dimenticheremo l’accoglienza riservataci dalla comunità di Torchiaro ed il sostegno del Comune di Ponzano". La produzione ‘Yuk! film Srl’ per festeggiare il passaggio dei turni ha organizzato una proiezione speciale (con ingresso ad 1 euro) al cinema Multiplex 2000 di Macerata il 29 gennaio alle 21 alla presenza del regista e parte del cast.

Paola Pieragostini