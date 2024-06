Aree verdi abbellite dalle opere dei bimbi

L’area verde esterna ed il giardino della scuola primaria "Borgo Rosselli" sono stati abbelliti dalle opere dei bambini dell’indirizzo Montessori: "La riqualificazione nasce dal laboratorio interno che ha coinvolto i piccoli sia nella piantumazione che nella decorazione degli spazi, fino a oggi trascurati e inutilizzati – ha spiegato l’assessore all’Istruzione Marco Tombolini. Grazie al coinvolgimento di Lattanzi Vivai di Monte Urano, in qualità di partner tecnico, è stato anche possibile ripulire gli spazi, sistemare e piantare nuove essenze arboree e sistemare fiori, erbe aromatiche e un piccolo orto che permette ai bambini di scoprire le meraviglie della terra". L’illustratrice Elisa Macellari ha invece supportato la decorazione di una zona del cortile interno. L’iniziativa ha avuto il sostegno del Comune e della Fondazione Carifermo così come il supporto, in qualità di partner tecnici, di Abitacolo Interni e di Marco Ripa: hanno realizzato tavoli e sedute per un’area in cui sarà possibile anche lavorare e studiare all’aperto. Intervenuti il dirigente scolastico dell’Isc Nardi Roberto Vespasiani, l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti, Matilde Galletti (Associazione Karussell Aps), Michela Melograni (presidente dell’associazione Montessori di Porto San Giorgio e i docenti coinvolti. "Progettare e lavorare insieme, sensibilizzare i bambini alla cura e al decoro degli spazi comuni e condivisi è un gesto molto importante per creare senso civico, di comunità e cura del patrimonio" è stata la conclusione del sindaco Valerio Vesprini.

