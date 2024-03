Arriva la ruota panoramica. Ma c’è chi protesta

L’amministrazione monta una ruota panoramica in piazza Bambinopoli, la ditta Carbonini che da 50 anni allestisce il luna park sul lungomare sud non condivide. Assessore Marcattili, quando entrerà in funzione la ruota panoramica? E’ la domanda che, posta all’assessore durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi di primavera, lo ha messo un po’ in imbarazzo. Probabilmente riteneva che la notizia della sua iniziativa non si sapesse in giro più di tanto. In ogni modo Marcattili non lascia cadere a vuoto la domanda e risponde facendo capire che per la ruota panoramica si sta trattando, ma che non è stata presa ancora nessuna decisione. Eventualmente sarà un pochino più grande di quella inaugurata i giorni scorsi a Macerata: alta 34 metri, dispone di 24 cabine e può trasportare fino ad un massimo di 144 passeggeri.

L’iniziativa del Comune non è stata presa di buon animo da Lewis Carbonini che da 50 anni allestisce il Luna Park sul lungomare sud. Timoroso probabilmente che venga attivata in pieno centro urbano un’attrattiva, qual è una ruota panoramica, concorrenziale alla sua: "Noi - protesta Carbonini - non condividiamo la linea dell’amministrazione perché abbiamo già una ruota panoramica all’interno del luna park che allestiamo nella zona sud . Siamo ospiti a casa di altri e rispettiamo tutte le decisioni , pur sapendo, come tutti sanno, che a Porto San Giorgio l’area a disposizione per gli spettacoli viaggianti è a sud. Quindi noi essendo al di fuori di questa iniziativa per la quale non siamo stati interpellati come Luna Park Carbonini per cui siamo all’oscuro di tutto e non la condividiamo, Prendiamo atto comunque delle decisioni dell’amministrazione comunale purché siano rispettate le norme e le concessioni degli spettacoli viaggianti".