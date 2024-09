Artigianato, semplicità e natura. Ecco il ’Montepacini music festival’

Un festival delle meraviglie, fatto di cose semplici e buonissime, di artigianato, di cibo di stagione e di tanta, tanta musica. L’idea è venuta ad un gruppo di giovani del territorio che ha sposato il progetto della fattoria sociale Montepacini, ecco allora che la fattoria, oggi anche ristorante e alloggio sociale, diventa la cornice per la prima edizione di un festival pieno di sorprese, da vivere sotto le stelle e in mezzo alla natura. L’appuntamento è per domani sera, venerdì 30 agosto, a partire dalle 19, ci saranno stand di artigianato locale, allestiti col cuore per prodotti fatti sempre con cura e attenzione, e poi il cibo bio della fattoria, cucinato dai cuochi e dai ragazzi che qui lavorano, con il coordinamento di Aurelio Damiani. Un’idea nata da Lorenzo Gramegna che poi ha coinvolto tanti giovani cantautori per la Fattoria. Lo stesso Lorenzo insieme a Chiara Di Rosa, in arte Loree & ChiaraMente, marchigiani di Porto San Giorgio, tornano ad esibirsi insieme dopo un periodo di stop preceduto dalla condivisione di numerosi palchi e altrettante canzoni tra le quali spiccano i singoli ’Guarda la luna’ e ’Respirare’.

E poi, Gloria Cimadamore insieme a Luca Tossici alla chitarra, come duo acustico ritrovato, condurranno tutti in un viaggio attraverso ballate rock dal tono amaro e scuro ma anche simbolico e delicato, che parlano di un amore profondo e universale. In scaletta anche blue27, all’anagrafe Carlo Mancini, nasce il 13 Ottobre 1998 a Fermo. Il nome d’arte fa riferimento ad una precisa tonalità di blu statisticamente prediletta da persone affette da depressione e ansia. Il numero 27, inoltre, è un tributo al celebre Club 27. Nicola Corcolis porterà la sua musica originale che non vuole inquadrare in nessun genere preciso, Andrea Monterubbianesi, classe 1996, originario della provincia delle Marche, porta invece sonorità funk, pop e R&B, shakerate con uno spruzzo di cantautorato italiano. Lorenzo Sbarbati è nato a Macerata, cantautore come Lorenzo Sbarbati che nasce come busker, nelle piazze italiane, per poi aprire i concerti di importanti musicisti italiani. Ospite del Montepacini festival anche Nostromo, alias Nicolò Santarelli, cantautore marchigiano classe 1994 trapiantato a Bologna, e poi Federico D’Annunzio, cantautore ad intermittenza. L’ingresso ai concerti è gratuito, è previsto un servizio di bus navetta da Girola per Montepacini, per scoprire una realtà a metà strada tra il cielo e la terra, nella natura stessa, tra cibo buono, inclusione, solidarietà e amicizia. Info : 333.4401518 - 380.1363791

Angelica Malvatani