Associazione Vip Blabla Clown Odv ricevuta dal prefetto D’Alascio

Il Prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, ha incontrato i rappresentanti dell’Associazione VIP Blabla Clown Odv di Porto Sant’Elpidio, gruppo impegnato in attività di volontariato e supporto, attraverso il sorriso e la clownterapia negli ospedali, nelle case di riposo e nelle scuole del territorio.

L’incontro, avvenuto nella sede della Prefettura, è stata l’occasione per approfondire le numerose attività portate avanti dall’associazione che si distingue per il suo impegno sociale volto a migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili.

Durante l’incontro i Vip BlaBla Clown hanno illustrato i principali progetti attualmente in corso evidenziando l’importanza di un’azione benefica come la semplice assistenza fatta con un approccio umano, empatico e ludico per portare sollievo e gioia a chi si trova in difficoltà.

Il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento anche per le lodevoli finalità dell’associazione nel sostenere iniziative che promuovano valori di solidarietà e inclusione, auspicando una sempre più ampia collaborazione tra enti locali, associazioni.

I rappresentanti di Vip BlaBla Clown hanno ringraziato il Prefetto per la disponibilità e l’interesse dimostrato.