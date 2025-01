Atletico Ascoli, le trasferte sono diventate tabù

L’Atletico Ascoli ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. L’umore non è certo quello dei giorni migliori, ma la squadra ha imparato a sopportare anche le amarezze di un campionato che si sapeva sarebbe stato difficile con tante squadre blasonate e con un mercato sempre aperto che ha permesso a parecchie compagini di rafforzarsi. Rispetto al girone di andata manca solo un punto ottenuto con il pareggio contro la Samb, per cui non c’è da fare drammi. Certo preoccupa la serie di sconfitte esterne che si sta allungando sempre di più e la sterilità lontano da casa che probabilmente costringerà il tecnico Simone Seccardini a modificare qualcosa nell’assetto tattico. I bianconeri del patron Graziano Giordani hanno conquistato l’ultimo punto lontano da casa il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre a Teramo. Uno 0-0 che fu accolto comunque positivamente. Poi sconfitta 2-0 a Sora, sconfitta 4-0 a San Benedetto e ko a Fermo domenica scorsa per 2-0. Otto gol subiti e nessuna rete realizzate in queste tre gare. Numeri che, come ha commentato proprio l’allenatore Seccardini, possono rappresentare una involuzione si analizzati senza alibi e senza sentimenti: "Siamo usciti dal Recchioni di Fermo senza aver subito azioni pericolose – ha ammesso – o abbiamo mostrato disorganizzazione nel nostro piano gara. Abbiamo subito la qualità, la verve, il furore agonistico della Fermana. Ai ragazzi non posso rimproverare niente e sono sicuro che continuando a lavorare torneranno i gol e i risultati anche in trasferta. È vero che tante squadre hanno capito che è più facile giocare sul nostro errore che non proporre qualcosa, ma non modificherò la mia idea di calcio perché sono convinto che ci darà risultati a medio e lungo termine". Per adesso il primo obiettivo si chiama Recanatese domenica alla 14.30 al Don Mauro Bartolini. E sarà una sfida da non fallire.

Valerio Rosa