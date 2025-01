Aziende a Expo Riva Schuh & Gardabags: "Differenti fasce di qualità e prezzo . Si è rivelata la strategia vincente"

Chiude la manifestazione di Riva del Garda Fierecongressi registrando novemila presenze, in linea con gennaio 2024, da 100 Paesi attratti da 1.100 espositori. Ovviamente nutrita la presenza delle aziende marchiagiane, in particolare del distretto fermano e maceratese. Expo Riva Schuh & Gardabags continua a offrire ottime occasioni di business, facendo incontrare domanda e offerta, informando sulle tendenze di consumo, sui più importanti mercati internazionali e sulle innovazioni dedicate al retail. Numeri che permettono di cogliere quanto Expo Riva Schuh & Gardabags rappresenti un punto di riferimento ineludibile per il settore delle calzature e degli accessori di volume, e non solo.

"Essere i primi ad aprire la stagione invernale 2025/26 è senza dubbio un elemento vincente e molto apprezzato dai compratori - ha dichiarato Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi. - Anche in questa edizione l’ampia offerta di collezioni internazionali, di fornitori in grado di proporre una produzione conto terzi o brandizzata, con differenti fasce di qualità e prezzo, si è rivelata la strategia vincente".

"Rappresento il più grande rivenditore di abbigliamento in Cina con 3500 negozi - ha dichiarato Tracy Tao di Yifu Garment (Cina) in qualità di portavoce dei buyer. - Lo scorso anno abbiamo aperto tre punti vendita a Parigi e uno a New York per espanderci anche sui mercati occidentali. A Riva del Garda cerchiamo accessori moda, scarpe e borse di qualità e di produzione europea, ma al giusto prezzo, che rimane un requisito fondamentale, perché vogliamo che aumenti lo scontrino medio dei nostri clienti e che nei nostri punti vendita cinesi possano trovare, oltre alle collezioni di abiti, anche i giusti accessori di complemento".

Benvenuto Candiani Arantes di Andacco (Brasile) ha sottolineato un’altra caratteristica peculiare di Expo Riva Schuh & Gardabags: "Per noi la fiera è da sempre un importante momento di vendita, in particolare per penetrare il mercato europeo. Ma si conferma anche un evento di caratura internazionale: in questi giorni, per esempio, abbiamo incontrato un nuovo compratore argentino, a Riva del Garda, nonostante la vicinanza dei nostri Paesi".

Per avvalorare la tesi di Expo Riva Schuh & Gardabags quale hub mondiale per calzature e borse, i numeri ci vengono ancora in aiuto, come ricorda il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini: "Si conferma la capacità della fiera di attrarre operatori del settore da ogni parte del mondo. Gli espositori, infatti, provengono da 36 Paesi, mentre i visitatori da circa 100 nazioni - per l’80% dall’Europa, 12% dall’Asia, stabile l’incoming da America e Oceania, mentre in crescita le presenze dal continente africano". Grandi aspettative per il futuro della manifestazione con gli annunci del nuovo format Gardabags e dell’ampliamento del Quartiere Fieristico. Un nuovo concept che si vestirà di allestimenti alla moda. Da non trascurare il raddoppio della proposta espositiva, con collezioni di aziende e marchi che raggiungeranno il centinaio.