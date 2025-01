Bivacco nella pinetina. La rabbia del sindaco

Sul tavolo della pinetina di via Venezia, domenica mattina, c’erano i resti di un bivacco serale di soggetti ancora da identificare perché si erano già dileguati quando sono arrivate le forze dell’ordine, allertate dal sindaco Massimiliano Ciarpella non appena ricevuta la segnalazione dei residenti, indignati per un comportamento irrispettoso del bene pubblico (pare fosse stato acceso anche un piccolo fuoco). Purtroppo, non è un fatto del tutto insolito trovare resti di un pasto consumato all’aperto, ma Ciarpella non ha esitato a diffondere sui social un video in cui denunciava tutta l’amarezza e l’indignazione, mostrando il triste spettacolo segnalato dai residenti e informando che le forze dell’ordine stavano già indagando per risalire ai responsabili. Il tutto, mentre il vicesindaco Andrea Balestrieri, armato di sacco dell’immondizia, si premurava di raccogliere la sporcizia abbandonata: "Fatto gravissimo" ha detto Ciarpella.