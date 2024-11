Blitz in piazza Fratelli Cervi . I vandali di nuovo in azione

Di tanto in tanto ritornano, vandali che non hanno di meglio da fare e che si cimentano ad imbrattare spazi pubblici, sfogando così la loro noia. E’ accaduto in piazza Fratelli Cervi, alla Faleriense, dove l’area riservata alle sedute in cemento comprese le colonnine dei servizi sono state vandalizzate con scritte e simboli più o meno insensate e sconclusionate. Uno spettacolo che, ieri mattina, ha suscitato la stizza di alcuni cittadini che, come avviene abitualmente ormai, hanno scelto i canali social per rendere pubblico l’accaduto ed esprimere il proprio sdegno. L’amministrazione comunale si è subito attivata per rimuovere quello scempio e, già nella tarda mattinata, gli operai erano intervenuti per cancellate le scritte e ripristinate le normali condizioni di questi arredi in cemento. Ciò non ha fermato lo sdegno e i commenti indispettiti da parte di cittadini sull’episodio (peraltro ne sono stati anche segnalati di simili in altre zone della città) unito ai ringraziamenti dell’associazione di quartiere per l’intervento.

m.c.