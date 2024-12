Brindisi con la cittadinanza a mezzogiorno in piazza Garibaldi

Fine d’anno con brindisi a Porto Sant’Elpidio la cui amministrazione, oggi, dà appuntamento alla cittadinanza a ritrovarsi a mezzogiorno in Piazza Garibaldi per uno scambio di auguri. Fine d’anno scoppiettante, invece, all’auditorium ‘Giusti’, a Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio. A Sant’Elpidio a Mare, stasera (dalle ore 20, info 328 7756579), l’esilarante Capodanno in Casa Lagrù serata con cena, spettacolo, musica. Il 3- 4 e 5 gennaio (data aggiunta per far fronte alle numerose richieste), sempre al ‘Giusti’, repliche del nuovo spettacolo di Piero Massimo Macchini, ‘La gente mormorano’. Lo spettacolo è il regalo di Natale di Lagrù e Macchini. "Sono veramente felice di portare sul palco questo spettacolo. L’abbiamo definita ‘sit down comedy’ e io – dice Macchini – starò letteralmente seduto su una grande sedia da arbitro di tennis, intento ad ascoltare tutte le chiacchiere e a parlare a mia volta. Viviamo in un periodo pesante e l’umorismo e la comicità dovrebbero aiutarci ad alleggerire".

La regia è di Gabriele Gravetti. Ingresso 13 euro. Il 3 gennaio, nella chiesa di Casette d’Ete, concerto della Schola Cantorum Santa Cecilia (ore 21,15, ingresso libero).

m.c.