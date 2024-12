Buonasera Marche show a La Perla

Buonasera Marche Show, talk itinerante ideato e promosso da Filodiffusione, stasera è al teatro La Perla per una tappa dedicata alle donne e voluta dalla Commissione regionale Pari Opportunità. Sul palco, accolte dal conduttore Maurizio Socci, si avvicenderanno tante donne che porteranno le loro toccanti ed emblematiche testimonianze di coraggio, forza e resilienza. Tra queste, Samantha Ciurluini, atleta, pallavolista, cui era stata diagnosticata una malattia rara e, dopo anni di cura, grazie al trapianto, ha potuto iniziare una nuova vita e, addirittura, coronare il sogno di vincere medaglie d’oro ai mondiali. Oppure, il Progetto Gaia, organizzazione che aiuta e supporta i bambini ricoverati in oncoematologia pediatrica e le loro famiglie; la body builder di livello mondiale, Dominga; Maria Bertola, campionessa di sumo che ha saputo trasformare ogni sfida in successi sportivi. Ma sul palco sfileranno anche gli abiti di Sposa Curvy, brand interamente made in Montegranaro e non mancheranno le esibizioni di ginnastica ritmica e della scuola di danza. A fare padrone di casa ed ad aver voluto con convinzione questo appuntamento tutto al femminile, la vicesindaca e assessore alla cultura, Monia Marinozzi e la presidente della Cpo regionale, Maria Lina Vitturini. L’ingresso alla serata è gratuito. Inizio ore 21,15.