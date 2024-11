Calo demografico, i dati in Valtenna

Come sta avvenendo per l’area montana, anche nei paesi della media Valtenna fatte le dovute eccezioni è stato registrato negli ultimi anni un sensibile calo demografico. Un fenomeno ampiamente riscontrato a livello nazionale che però nei piccolo borghi del nostro entroterra assume sfumature più complesse. Partiamo da Montegiorgio comune capofila della media Valtenna che nel 2010 aveva raggiunto una quota record toccando circa 7.100 abitanti, negli anni successivi stato un progressivo calo fino a raggiungere i circa 6.400 del 2023. La situazione è analoga a quella di altri centri della zona: a Falerone si è passati da circa 3.500 del 2010 ai 3.100 del 2023, a Grottazzolina si è passati dai circa 3.300 del 2010 con un leggero aumento nel 2015 per poi arrivare ai 3.250 abitanti del 2023. "Negli ultimi due anni seppur in maniera leggera siamo riusciti ad invertire la tendenza – commenta Alberto Antognozzi, sindaco di Grottazzolina - pur con un saldo demografico negativo. Cerchiamo di potenziando i servizi come scuola, impianti sportivi dove i ragazzi possono fare sport, aree verdi e mobilità dolce. Interventi mirati a migliorare la qualità della vita". Nei borghi più piccoli i dati sono più sensibili a Montappone si è passati dai circa 1.700 abitanti del 2010 ai circa 1.550 del 2023. Situazione identica a Ponzano di Fermo. Uno dei borghi dove la popolazione è rimasta più o meno costante è Magliano di Tenna, dove la popolazione nel 2010 contava circa 1.450 unità mentre nel 2023 sono circa 1.430.

"Questo è un problema serio – dichiara Pietro Cesetti, sindaco di Magliano di Tenna -. Negli ultimi anni siamo riusciti mantenerci sullo stesso livello, a nostro avviso più che i contributi una tantum sono i servizi che possono fare la differenza specie investendo sulla scuola".

La curva demografica invece è scesa costantemente a Massa Fermana dove si è passati dal circa 1.000 abitanti del 2010 a circa 850 residenti del 2023; Belmonte Piceno la curva è passata da circa 680 abitanti del 2010 ai circa 560 abitanti del 2023; a Monteleone di Fermo la popolazione è passata da circa 440 abitanti del 2010 ai circa 340 residenti del 2023. "Quello del calo demografico è un problema che purtroppo interessa tutta l’Italia – spiega Marco Fabiani, sindaco di Monteleone di Fermo . Come amministrazione facciamo il massimo per creare servizi, un contesto urbanistico gradevole e funzionale per garantire la qualità della vita. Devo dire che la Flat Tax lanciata negli ultimi anni per le persone straniere ha portato in paese tre stranieri residenti".

Alessio Carassai