Caso Senzacqua, Vesprini appoggia il suo vice

Il sindaco Valerio Vesprini conferma al vice, Fabio Senzacqua il pieno appoggio al suo operato. Lo fa rispondendo ad un’interrogazione dei consiglieri di minoranza i quali gli hanno chiesto se ritiene del tutto inopportuna la posizione del vice per il fatto che l’agenzia delle entrate gli ha sottoposto a pignoramento l’indennità a garanzia di un credito fiscale dell’erario di euro 1.176.303. Così si esprime il primo cittadino: "Comunico che ad oggi alla luce del costante e proficuo lavoro svolto coralmente da questa amministrazione, confermando la grande franchezza e sincerità che lega i componenti della giunta compreso il vice-sindaco ribadisco e confermo tutto il mio appoggio sul suo operato. Faccio presente che il sottoscritto ha da subito attenzione sulla correttezza delle dichiarazioni presentate dai consiglieri in occasione della convalida con l’insediamento. Ricorderete che con la mia elezione gli uffici hanno effettuato verifiche per situazioni di pendenza nei confronti dell’ente per ogni consigliere eletto dalle quali sono emerse diverse situazioni pendenti sia per consiglieri di maggioranza che di opposizione. Tutte opportunamente vagliate e regolarizzate".