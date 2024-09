C’è ancora voglia di vacanze : "Grecia e Sardegna last minute. Crollano le mete del Medio Oriente"

È il periodo migliore per una vacanza, la fine di agosto, due settimane ancora che garantiscono un clima meno afoso, prezzi più bassi e traffico meno intenso. Ecco allora che i fermani sono ancora alla ricerca del viaggio perfetto, lo sa bene Betty Squadroni, agente di viaggi storica del territorio, che fa la fotografia delle vacanze da organizzare per fine estate, anche in un momento di instabilità internazionale e con buona parte del Medio Oriente off limits per la situazione in Israele.

Un consiglio last minute per un viaggio sicuro e sereno?

"Due le mete ideali in questo periodo, la nostra Sardegna, che propone strutture con prezzi vantaggiosi che danno anche la possibilità di prendere il traghetto gratis. Nei villaggi turistici, la misura che le famiglie preferiscono, i bambini fino a 12 anni non pagano e fino a 14 pagano la metà". È la stagione della Grecia, alcune isole sono state realmente prese d’assalto dal grande turismo, gli aeroporti del centro offrono ottimi pacchetti per le isole greche partendo da Forlì, Bologna, Pescara: "Forlì per esempio offre il parcheggio auto gratis per chi parte per la Grecia ed è un bello sconto sulla tariffa finale. Per esempio chi vuole andare all’isola Lefkada può trovare il pacchetto a 500 euro a persona per una settimana in appartamento, volo compreso. Sono situazioni molto interessanti e il clima in questo periodo è l’ideale".

I tempi?

"Si può programmare anche in questi giorni ma l’essenziale è muoversi e non aspettare neanche un minuto se si vuole partire, il consiglio è sempre quello di affidarsi ai professionisti dei viaggi per evitare fregature e truffe, specie on line".

C’è anche chi sceglie le capitali europee?

"Piacciono molto le zona del nord Europa ma anche Barcellona o Madrid, devo dire che i miei clienti hanno scelto in tanti di scoprire gli Stati Uniti, partendo da Ney York per poi arrivare in California. Le crociere, tra Spagna e Grecia, sono andate letteralmente a ruba. C’è anche chi ha azzardato viaggi più importanti in Indonesia".

Chi ha la fortuna di poter partire anche in autunno dove potrebbe andare?

"Noi proponiamo l’India magica 5 ottobre ma anche il Giappone, con partenza il 30 ottobre, con una guida italiana che è da anni in Giappone, per scoprire Tokyo e Kyoto come se fossimo veri giapponesi. Per il ponte dell’8 dicembre ho organizzato un percorso che parte da Ancona, per raggiungere comodamente Monaco e poi la nave da crociera sul Danubio fino a Vienna. Poi c’è il grande viaggio di Natale, con l’arrivo a Miami per partire per una crociera ai Caraibi e chiudere il viaggio con il Capodanno a Lisbona. Ce n’è per tutti i gusti, il mondo è ormai a portata di mano e va scoperto col cuore aperto".

Angelica Malvatani