C’è la firma per realizzare la bretella

Una firma pesante che apre le porte ad un futuro diverso per la viabilità fermana. Sottoscritta nei giorni scorsi l’intesa da Regione, Provincia e Comune di Fermo, Comune di Porto Sant’Elpidio sullo schema dell’accordo di programma per realizzare la bretella di collegamento tra lo svincolo dell’A14 e la Lungotenna, un collegamento che sarà funzionale anche alla viabilità del nuovo ospedale di Campiglione di Fermo. Dunque è ormai al via la procedura per la realizzazione del viadotto sul fiume Tenna, opera fortemente voluta dal presidente della Regione Francesco Acquaroli e dall’assessorato alle Infrastrutture, per migliorare la viabilità in un territorio ricco di distretti industriali e di luoghi ad elevata attrazione turistica. Questi i numeri, si tratterà di 1,8 km di una strada totalmente nuova (una C1 da 10,5 metri di ampiezza) tra lo svincolo A14 di Porto Sant’Elpidio e la SP 204 "Lungotenna"; previsto anche un viadotto di 215 metri che attraversa il Tenna, 100 metri di ponte a campata unica, senza pile nell’alveo per ridurre al minimo il grado di vulnerabilità in caso di piena. Il costo complessivo è pari a 24 milioni di euro che la Regione Marche ha inserito nei FSC 2021-27 approvati dal CIPESS di aprile scorso. "Miglioriamo la viabilità di uno dei corridoi stradali più importanti delle Marche, uno dei tasselli del Piano Infrastrutture "Marche 2032", ha sottolineato Acquaroli, Avanzano le Infrastrutture delle Marche. Avanza la Mare-Monti. Avanza il fermano". Soddisfatto anche il presidente della Provincia Michele Ortenzi che ha siglato l’accordo insieme con Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, e Massimiliano Ciarpella per Porto Sant’Elpidio: "Un finanziamento importante da parte della giunta regionale nei confronti del territorio e della nostra Provincia che va a sommarsi a quelli aggiuntivi per il nuovo ospedale e per la viabilità d’adduzione, al finanziamento per il primo tratto della "monti-mare" e ad altri fondi per altre opere viarie. Ovvio che c’è ancora molto da fare, ma se qualcuno pensa che si possa colmare un gap così importante in pochi mesi o al massimo in qualche anno, sbaglia di grosso. La Provincia ha da sempre dimostrato di saper raccogliere e vincere le sfide, così sarà anche stavolta". Felice anche Calcinaro: "A queste risorse aggiungiamo i dieci milioni per l’ampliamento di tutta la Lungotenna, già erogati. Fermo e la provincia avranno finalmente una porta di accesso degna, forse non vedrò la conclusione dei lavori da sindaco, anzi sicuramente, ma il lavoro è anche quello di lasciare un futuro a tutti i cittadini".