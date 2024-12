Charleston, valzer, tango ’Viaggio nella Musica’ con la banda ’Graziani’

Dal charleston al valzer, dal tango al mambo. Quello di sabato scorso è stato in tutti i sensi un ‘Viaggio nella Musica’, una colorata giostra di ritmi, melodie e sonorità. Ancora una volta il Corpo bandistico ‘Francesco Graziani’ di Grottazzolina, con il suo concerto-spettacolo, ha acceso il Natale grottese, avvincendo e intrattenendo il pubblico e regalando suggestioni potenti. La serata si è svolta in piazza Umberto I, all’interno della tensostruttura riscaldata. Diretta dal Maestro Sandro Ciampechini, la kermesse è stata condotta dalla brillante attrice Maria Tomassetti, che ha evocato, brano dopo brano, luoghi ed epoche storiche legati ai vari generi musicali proposti, dai castelli austriaci dell’Ottocento con ‘The Second Waltz’ di Shostakovich alle sponde del Río de la Plata in Sudamerica con ‘Libertango’ tanto per fare un accenno. Lo show ha dato inoltre l’opportunità di esibirsi ad alcuni talentuosi giovani solisti: il trombettista Michele Andrenacci con il brano originale per banda ‘Marygold’, la clarinettista Marica Baldoncini con il tradizionale inno ‘Amazing Grace’ e per la cantante soprano leggero Serena Capparuccini, che ha prestato la sua voce energica e vibrante per l’esecuzione di due canzoni intense e toccanti come ‘Hallelujah’ di Leonard Cohen e ‘Heal the World’ di Michael Jackson. Quest’ultimo un brano molto natalizio dedicato alla pane nel mondo sotto ogni forma. Domenica 15 dicembre invece si è svolta l’assemblea dei soci del Corpo bandistico ‘Francesco Graziani’, nel corso della quale è stato riconfermato ad acclamazione Mariano Ambrogi nel ruolo di presidente e sono stati eletti i componenti del Consiglio direttivo per il nuovo triennio; durante la riunione si è anche discussa la programmazione per il 2025 e si sono messi a fuoco i nuovi obiettivi da perseguire e portare a compimento.