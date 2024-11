Città dello sport, primi passi per l’iter

Forza Italia propone Fermo come Città Europea dello sport 2027. Un’idea del consigliere Lorenzo Giacobbi che propone una mozione che invita l’amministrazione e il consiglio comunale a presentare una candidatura funzionale alla promozione turistica e alla capitalizzazione dell’impatto socio-promozionale degli interventi attuati dall’assessorato allo sport. Il titolo ‘Città Europea dello Sport’ è riservato alle città con più di 25 mila abitanti e viene riservato ogni anno a quattro città italiane. La scadenza per la presentazione della candidatura 2027 è il 31 marzo 2025. "Fermo ha le carte in regola ed è il momento che ne raccolga i frutti – spiega Lorenzo Giacobbi –. Abbiamo un importante numero di realtà sportive olimpiche e paralimpiche nonché impianti e strutture sportive, alcuni dei quali di nuova costruzione o recentemente riqualificati, che ottimizzano la logistica per l’organizzazione di eventi nazionali ed internazionali; ci sono numerosi atleti fermani che militano nelle nazionali italiane come possibili testimonial del progetto, alcuni di essi anche olimpici e paralimpici". L’iter amministrativo è stato avviato: un primo passaggio di condivisione è avvenuto in occasione della terza commissione dove l’assessore Scarfini, il presidente di commissione Silvia Remoli e i consiglieri hanno espresso un’apertura a trovare le soluzioni necessarie per raggiungere l’obiettivo. Ora palla al Consiglio comunale.