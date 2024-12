Colpo in tabaccheria: maxi furto di sigarette

Hanno atteso il momento propizio e, con il favore dell’oscurità, hanno svaligiato l’edicola tabaccheria di via Porta Romana a Sant’Elpidio a Mare. Il colpo, sicuramente studiato da tempo, è stato messo segna l’altro ieri notte e ha fruttato ai malviventi una refurtiva di circa 20mila euro di stecche di sigarette. I ladri, approfittando del mancato funzionamento dell’sistema d’allarme nella zona posteriore, sono entrati dalla finestra sul retro, raggiunta con l’utilizzo di una scala, poi hanno segato le inferriate esterne, probabilmente con una fiamma ossidrica, hanno sfondato il vetro della finestra e si sono introdotti nel bagno dell’attività commerciale. Una volta dentro, i malviventi hanno puntato dritto alle sigarette: un consistente quantitativo visto che il titolare aveva fatto rifornimento il giorno precedente. I ladri non si sono interessati dei gratta e vinci e degli altri prodotti. Una volta caricata la refurtiva, i malviventi hanno fatto retromarcia e si sono calati di nuovo dalla scala per poi far perdere le loro tracce. Ad accorgersi del furto è stato il titolare all’apertura mattutina. Sul colpo indagano i carabinieri.